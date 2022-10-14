Особливо 14 жовтня. Президент закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу
Гарант зауважив, що протягом 13 жовтня українські військові збили шість ворожих ракет
Президент України Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до сигналів повітряної тривоги, особливо 14 жовтня, коли в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський закликав українців не розслаблятись, дотримуватись правил безпеки та дослухатись до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра.
«Обов'язково відзначимо, кожен на своєму місці, один з найважливіших наших днів: Покрову, День захисників та захисниць України, свято усіх наших воїнів від древності – до сьогодення...Не розслабляємось! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра! І робимо все, щоб посилити Україну», – заявив президент.
Він також додав, що протягом 13 жовтня українські військові збили шість ворожих ракет.
«Наші Повітряні сили продовжують битву за українське небо. Як і в попередні дні, я щогодини отримував звіти про збиття російських ракет і безпілотників. За добу – 11 ракетних ударів, збито шість ракет у Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській областях. Дякую всім, хто виконує це завдання», – наголосив він.
Президент зазначив, що пошкоджені через ворожі удари об'єкти інфраструктури наразі терміново відновлюють.
Зауважимо, повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, через застосування Росією іранських дронів-камікадзе.
Нагадаємо, Зеленський повідомляв, що українським воїнам доводиться великими зусиллями стримувати ворога на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Ця ділянка й досі залишається одною з найжорстокіших на фронті.
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