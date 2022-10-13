Зеленський розповів, на якому напрямку фронту нашим захисникам найважче

Бахмутський напрямок в Донецькій області і досі залишається одним з найжорстокіших на фронті

Українським воїнам доводиться великими зусиллями стримувати ворога на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Ця ділянка й досі залишається одною з найжорстокіших на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Хочу відзначити бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйон четвертої бригади Національної гвардії України за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку», – заявив президент.

За словами Зеленського, цей напрямок і досі один з найжорстокіших на фронті. Президент подякував кожному і кожній, хто захищає там наші позиції, наносить відчутні удари по окупантах.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. також вперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати засоби ППО.

Раніше прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс пояснив, що на сьогодні Сполучені Штати Америки вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків.