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Чому тривоги тепер тривають так довго? Пояснення Повітряних сил

Альона Боженко
glavcom.ua
Чому тривоги тепер тривають так довго? Пояснення Повітряних сил
Чому повітряні тривоги в Україні стали довшими
фото ілюстративне

Повітряні тривоги в українських областях можуть бути тривалішими, через іранські дрони 

Повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, через застосування Росією іранських дронів-камікадзе. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, через застосування повільних іранських дронів-камікадзе, які до того ж можуть корегувати маршрут, повітряні тривоги в українських областях можуть бути тривалішими, ніж були до цього. 

«В декількох областях оголошено сигнал повітряної тривоги. Очевидно, що працюють дрони-камікадзе, які нещодавно завезли на територію Білорусі. Чому так довго тривоги? Одразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не є високою 120-150 км на годину. І він довго летить і може корегувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою», – пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Варто зауважити, що 10 та 11 жовтня повітряна тривога у деяких областях тривала по 5-6 годин. 

Також 12 жовтня у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях лунали сирени. Російські загарбники підняли в небо дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів».

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

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Теги: росія тривога Україна безпілотник

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