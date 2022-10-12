Чому тривоги тепер тривають так довго? Пояснення Повітряних сил

Повітряні тривоги в українських областях можуть бути тривалішими, через іранські дрони

Повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше, через застосування Росією іранських дронів-камікадзе. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, через застосування повільних іранських дронів-камікадзе, які до того ж можуть корегувати маршрут, повітряні тривоги в українських областях можуть бути тривалішими, ніж були до цього.

«В декількох областях оголошено сигнал повітряної тривоги. Очевидно, що працюють дрони-камікадзе, які нещодавно завезли на територію Білорусі. Чому так довго тривоги? Одразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не є високою 120-150 км на годину. І він довго летить і може корегувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою», – пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Варто зауважити, що 10 та 11 жовтня повітряна тривога у деяких областях тривала по 5-6 годин.

Також 12 жовтня у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях лунали сирени. Російські загарбники підняли в небо дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів».

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.