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Остаточні плани контрнаступу ще не затверджені Зеленським – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Остаточні плани контрнаступу ще не затверджені Зеленським – Данілов
Данілов: «Людей, які на сьогодні знають точно всі плани контрнаступу, не існує»
фото ілюстративне

Опрацьовується відразу кілька варіантів контрнаступу

Військово-політичне керівництво України розробило відразу кілька сценаріїв контрнаступу ЗСУ, але жоден із варіантів ще не був затверджений президентом Володимиром Зеленським. Про це розповів секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«У кабінеті верховного головнокомандувача – президента нашої країни ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків (контрнаступу – «Главком»). І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено», – сказав Данілов.

Наразі опрацьовується відразу кілька варіантів контрнаступу.

«Ми маємо кілька варіантів. Вони всі перебувають у роботі. І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати. Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема», – додав він.

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще три ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

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Теги: Володимир Зеленський Олексій Данілов війна контрнаступ

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