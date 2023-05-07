Контрнаступ ЗСУ: влада побоюється не виправдати очікування союзників – WP

Зеленський: «Україна буде готова розпочати контрнаступ, як тільки отримає зброю, про яку домовилася з партнерами»

Резніков: «Перше штурмове з'єднання України готове до початку операції на понад 90%»

Високопосадові України намагаються знизити рівень очікувань партнерів від українського контрнаступу, побоюючись, що його результат може не виправдати їхніх сподівань. Про це пише видання The Washington Post, яке поспілкувалося з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони України Олексієм Резніковим.

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Так, очільник Міноборони заявив, що очікування від нашої контрнаступальної операції переоцінені у світі.

«Більшість людей чекають на щось величезне», – сказав він, додаючи, що це може призвести до емоційного розчарування.

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«Підготовка до контрнаступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила українських чиновників перед складним питанням: який результат буде достатнім, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон? Дехто побоюється, що якщо українці зазнають невдачі, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском з вимогою вступити у переговори з Москвою. Такі переговори майже напевно включатимуть російські вимоги про здачу суверенної території, що Україна називає неприйнятним», – відзначає видання.

Водночас Зеленський висловив віру в те, що чим більше перемог матиме Україна на полі бою, тим більше людей будуть вірити в її успіх, а це означає, що ЗСУ отримають більше військової допомоги.

Як пише видання, частково завищені очікування зумовлені попередніми перемогами України на полі бою – спочатку відбиттям спроби Росії захопити Київ, а згодом витісненням окупантів з опорних пунктів під час несподіваних атак у Харківській та Херсонській областях.

«Ми надихали, тому що вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин», – сказав Рєзніков.

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Однак, за його словами, зважаючи на досвід, партнери тепер мають спільні очікування, що Україна знову досягне успіху. Мінстр зазначив, що західні партнери сказали йому: зараз їм потрібен «наступний приклад успіху, тому що ми повинні показати його нашим людям».

«Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?» – зауважив Резніков.

WP зазначає, що тепер Росія може мати географічну перевагу і більшу чисельність військових. Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх союзників на Заході додаткового озброєння.

Зеленський заявив виданню, що Україна буде готова розпочати контрнаступ, як тільки отримає зброю, про яку домовилася з партнерами.

За словами Резнікова, «перше штурмове з'єднання» України готове до початку операції на понад 90%, але деякі підрозділи все ще продовжують навчання за кордоном.

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Зеленський підкреслив, що він вважатиме успіхом деокупацію будь-яких українських територій.

«Я не можу вам сказати, які міста, які кордони для нас є значним успіхом, а які – середнім... тільки тому, що не хочу готувати Росію до того, як, в яких напрямках, де і коли ми будемо (наступати – «Главком»)», – сказав він.

В ідеалі, акцентував Резніков, контрнаступ дозволить не тільки звільнити села і міста, а й перерізати матеріально-технічні ланцюги російських військ та зменшити їхню наступальну здатність.

Україна також просить надати їй озброєння для нанесення ударів на великі відстані, пише видання. Партнери Києва вже давно висловлюють острах, що таке озброєння може бути використане для нанесення ударів по території РФ, що потенційно спровокує масштабну ескалацію з боку Москви. Водночас відсутність такого озброєння ставить Україну в дуже невигідне становище, наголосив Зеленський.

«Я не зовсім розумію, скажу вам відверто, чому ми не можемо отримати далекобійну артилерію», – сказав він, запевняючи, що Україна не буде використовувати таке озброєння для нанесення ударів по території Росії.

За словами президента, саме через нестачу далекобійної артилерії ЗСУ після повернення Херсона не змогли витіснити окупантів із території, яку вони контролюють на лівому березі Дніпра.

«Вони можуть забрати звідти війська і перекинути їх на схід або на південь. І все одно вони підкріплюються. Чому? Тому що вони знають, що ми не можемо до них дістати... і ми страждаємо щодня, тому що вони мають можливість стріляти по наших людях», – сказав український лідер.

Резніков додав, що росіяни відвели всі свої командні пункти, склади пального та боєприпасів більш ніж на 120 кілометрів.

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«Тому нам потрібне щось цікаве з дальністю дії 150 кілометрів. Їм стало складніше логістично. Але нам потрібно відштовхувати їх все далі і далі», – пояснив міністр.

Нагадаємо, що окупанти на сході наступають на кількох напрямках одночасно, щоб завадити Україні готуватися до контрнаступу.

До слова, останніми днями в інформаційному просторі активно обговорюється, що ЗСУ вже пішли у наступ. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк назвала це вкидами ворога.

Раніше повідомлялося, що Україна приховує від союзників деталі контрнаступу.