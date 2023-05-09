Як Україна звільнятиме території. Банкова повідомила деталі контрнаступу

За словами Михайла Подоляка, головною задачею контрнаступу є обнулення залишків морально-вольового духу російських громадян

Контрнаступ Збройних сил України це не питання тижня чи місяця і не варто розглядати його як велику вирішальну битву. ЗСУ проведуть низку заходів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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За словами голови Банкової, головною задачею контрнаступу є обнулення залишків морально-вольового духу російських громадян. За його словами, цей процес вже стартував, і росіяни почали розуміти, що до влади привели людей, які наробили проблем.

«Коли ми говоримо про контрнаступ, що це буде обвально для Росії чи навпаки - не буде ніякого просування України вперед, то це виглядає, начебто ми в голлівудському фільмі, де починається велика битва за Середзем’я (йдеться про битву з «Володаря перснів» - ред.), й одна битва за Гондор все вирішить. Так не буває. З урахуванням інтенсивності та масштабу війни, з урахуванням ресурсів, які Росія сюди вкладає, в тому числі й мобілізованими, – це низка заходів», – зазначив Подоляк.

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Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.