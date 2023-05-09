Висока загроза ракетних ударів та наступ на Харківщину. Звіт Генштабу

Противник за добу завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів по Україні

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнку

Триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще три ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнку.

Волинський та Поліський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації.

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Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

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Авдіївський напрямок

Противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка. Здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Нетайлового та Карлівки Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала і Георгіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні Запорізької області; Антонівка, Молодіжне та Зеленівка Херсонської області.

8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. В той же час, усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу.

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Авіація Сил оборони за добу завдала чотири ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також двох ударів по його зенітно-ракетним комплексам. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.