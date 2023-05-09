Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Висока загроза ракетних ударів та наступ на Харківщину. Звіт Генштабу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Висока загроза ракетних ударів та наступ на Харківщину. Звіт Генштабу
Противник за добу завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів по Україні
фото ілюстративне

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнку

Триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще три ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнку.

Волинський та Поліський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка. Здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Нетайлового та Карлівки Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала і Георгіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні Запорізької області; Антонівка, Молодіжне та Зеленівка Херсонської області.

8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. В той же час, усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотири ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також двох ударів по його зенітно-ракетним комплексам. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Теги: Генштаб війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівництво нового «військкомату» призначили вже не з місцевих зрадників, а з завезених росіян
Окупанти змінюють систему примусової мобілізації на Луганщині
Сьогодні, 18:01
Росіяни повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію та паспортний стіл
Як відбувається «евакуація» окупантів з Енергодара: дані від мера
Сьогодні, 15:13
Українські воїни звільняють Бахмут від загарбників
Бахмут: ЗСУ показали, як знищили окупантів, які ховались у багатоповерхівці (відео)
Вчора, 20:14

Події в Україні

Висока загроза ракетних ударів та наступ на Харківщину. Звіт Генштабу
Висока загроза ракетних ударів та наступ на Харківщину. Звіт Генштабу
Окупанти змінюють систему примусової мобілізації на Луганщині
Окупанти змінюють систему примусової мобілізації на Луганщині
Членство в ЄС і боєприпаси: про що говорили Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Членство в ЄС і боєприпаси: про що говорили Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Експерт порівняв втрати російських танків у кожній війні: дані вражають
Експерт порівняв втрати російських танків у кожній війні: дані вражають
США оголосили новий пакет допомоги на $1,2 млрд: що отримає Україна
США оголосили новий пакет допомоги на $1,2 млрд: що отримає Україна
Як впливає обстріл фосфорними бомбами на ситуацію в Бахмуті: роз'яснення ЗСУ
Як впливає обстріл фосфорними бомбами на ситуацію в Бахмуті: роз'яснення ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
22K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
17K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
8342
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
6621
Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
6024
У Києві та області чути вибухи

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту