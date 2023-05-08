Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Чехії розповів, що може завадити українському контрнаступу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент Чехії розповів, що може завадити українському контрнаступу
Павел: «Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо контрнаступ провалиться, тому що іншого шансу у неї не буде, принаймні цьогоріч»
фото з відкритих джерел

Петр Павел приватно закликав українську владу не квапитися з контрнаступом

Україна вже не має того елемента несподіванки, який допоміг в успішному контрнаступі на Харківщині та Херсонщині минулого року. Про це президент Чехії Петр Павел розповів в інтерв'ю The Guardian, яке дав під час поїздки до Лондона на коронацію Чарльза III.

Під час візиту до Києва минулого тижня Павел застеріг президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від передчасного контрнаступу.

«Мабуть, у них (українського керівництва – «Главком») ще є відчуття, що у них немає всього, щоб успішно розпочати операцію», – припустив чеський президент.

Він розповів, що оскільки підготовка до контрнаступу все ще триває, він звернувся до Шмигаля з проханням не прискорюватися, доки  Україна не буде повністю готова.

«У декого може виникнути спокуса підштовхнути їх до демонстрації певних результатів. Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що іншого шансу у них не буде, принаймні цього року», – запевняє Павел.

Політик наголосив, що Україна неминуче зіткнеться з жахливими втратами незалежно від потужності своїх сил, і вона не може дозволити собі, щоб напад провалився.

Нагадаємо, за інформацією The Washington Post, високопосадові України намагаються знизити рівень очікувань партнерів від українського контрнаступу, побоюючись, що його результат може не виправдати їхніх сподівань.

До слова, окупанти на сході наступають на кількох напрямках одночасно, щоб завадити Україні готуватися до контрнаступу

Крім того, останніми днями в інформаційному просторі активно обговорюється, що ЗСУ вже пішли у наступ. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк назвала це вкидами ворога.

Читайте також:

Теги: контрнаступ Петр Павел Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України виступить у Гаазі з промовою під назвою «Немає миру без справедливості»
Зеленський з першим робочим візитом у Нідерландах (фото, відео)
4 травня, 09:59
Президент Нііністе та Зеленський востаннє зустрічалися в січні 2023 року в Києві
Зеленський прибув до Фінляндії: деталі візиту
3 травня, 12:01
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
3 травня, 00:19

Політика

Президент Чехії розповів, що може завадити українському контрнаступу
Президент Чехії розповів, що може завадити українському контрнаступу
Теракт у школі в Сербії: міністр освіти подав у відставку
Теракт у школі в Сербії: міністр освіти подав у відставку
Збиття «Кинджалу» над Києвом. США оцінили правдивість заяви
Збиття «Кинджалу» над Києвом. США оцінили правдивість заяви
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
Захарова влаштувала істерику через заяву Буданова
Захарова влаштувала істерику через заяву Буданова
Скандал у дипкорпусі. Попередній посол у Німеччині звинуватив свого наступника у здачі українських інтересів
Скандал у дипкорпусі. Попередній посол у Німеччині звинуватив свого наступника у здачі українських інтересів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
9192
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
8968
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?
8227
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
6201
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
5061
У багатоповерхівці столиці прогримів вибух

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту