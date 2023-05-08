Президент Чехії розповів, що може завадити українському контрнаступу

Павел: «Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо контрнаступ провалиться, тому що іншого шансу у неї не буде, принаймні цьогоріч»

Петр Павел приватно закликав українську владу не квапитися з контрнаступом

Україна вже не має того елемента несподіванки, який допоміг в успішному контрнаступі на Харківщині та Херсонщині минулого року. Про це президент Чехії Петр Павел розповів в інтерв'ю The Guardian, яке дав під час поїздки до Лондона на коронацію Чарльза III.

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Під час візиту до Києва минулого тижня Павел застеріг президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від передчасного контрнаступу.

«Мабуть, у них (українського керівництва – «Главком») ще є відчуття, що у них немає всього, щоб успішно розпочати операцію», – припустив чеський президент.

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Він розповів, що оскільки підготовка до контрнаступу все ще триває, він звернувся до Шмигаля з проханням не прискорюватися, доки Україна не буде повністю готова.

«У декого може виникнути спокуса підштовхнути їх до демонстрації певних результатів. Для України буде надзвичайно шкідливо, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що іншого шансу у них не буде, принаймні цього року», – запевняє Павел.

Політик наголосив, що Україна неминуче зіткнеться з жахливими втратами незалежно від потужності своїх сил, і вона не може дозволити собі, щоб напад провалився.

Нагадаємо, за інформацією The Washington Post, високопосадові України намагаються знизити рівень очікувань партнерів від українського контрнаступу, побоюючись, що його результат може не виправдати їхніх сподівань.

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До слова, окупанти на сході наступають на кількох напрямках одночасно, щоб завадити Україні готуватися до контрнаступу.

Крім того, останніми днями в інформаційному просторі активно обговорюється, що ЗСУ вже пішли у наступ. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк назвала це вкидами ворога.