Падіння військового гелікоптера: ДБР відкрило провадження (фото)



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Гелікоптер Мі-2 після успішного зльоту піднявся на висоту близько 4-5 метрів, після чого впав на бік Фото: ДБР

Слідчі з'ясовують причин аварії

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом падіння військового гелікоптера на території військової частини А2595 в місті Броди. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, під час планового польоту гелікоптер Мі-2 після успішного зльоту піднявся на висоту близько 4-5 метрів, після чого впав на бік. На борту було два члени екіпажу, вони не зазнали ушкоджень, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Гвинтокрил внаслідок падіння ушкоджений, вибуху не відбулося.

Наразі слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, спільно з групою прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону проводять першочергові слідчі дії на місці події. Причини аварії з’ясовуються.

Кваліфікація - порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки (ст. 416 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини військовослужбовцям загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до п’ятнадцяти років.

Як повідомлялося, військовий вертоліт Мі-2 розбився у Бродах 16 серпня.