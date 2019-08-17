Смертельна пожежа в готелі: ДБР розслідує дії ДСНС Одещини



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Одеський готель «Токіо Стар» після пожежі Фото: ДБР

Відкрито кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС

Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудове розслідування за фактом виникнення пожежі здійснює Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Наразі слідчими ДБР проводяться слідчі дії для перевірки виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області під час здійснення ними перевірок та інших заходів з метою контролю за станом системи протипожежної безпеки. Зокрема, допити свідків, вилучення необхідних документів.

Кваліфікація провадження: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

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Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

За даними МВС, під час пожежі в готелі «Токіо Стар» евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців. В тому числі 14 білорусів, 5 французів, 2 громадянина США, 1 англієць, 2 турки та одна людина зі Сьєрра-Леоне. Всього людей в готелі на початку пожежі було 200 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.