Партизани знову пробралися на базу окупантів під Сімферополем (фото)
Рух опору оперативно доправив Силам оборони України оновлені дані
У тимчасово окупованому Криму представники Сил спротиву знову провели розвідку військової бази російських загарбників, розташовану в Сімферопольському районі в Перевальному. Це вже друга операція підпільників на цьому об’єкті. Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху опору «Атеш».
Зазначаєтсья, що цього разу партизани провели дорозвідку «того, що не встигли минулого разу».
«Наші агенти знову навідалися до 126 окремої бригади берегової оборони у н.п. Перевальне, Сімферопольського району», – йдеться у повідомленні.
Представники підпілля додали, що оперативно доправили Силам оборони України оновлені дані.
Крім того, партизани провели таємницю зустріч із російськими мобілізованими з цієї бригади інтервентів, які є членами кримського підпілля.
В «Атеш» уточнили, що більшість первісного складу 126-ї бригади окупантів вже перестали існувати після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
«Зараз переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку. Агенти в бригаді розповідають про бардак і свавілля командного складу щодо мобілізованих. Від штучного блокування виплат до вимагання різного ступеня», – додали в «Атеш».
Представники Сил спротиву додали, що вивчають настрій для бунту для майбутнього вербування ще більшої кількості ворожих солдатів.
Раніше повідомлялося, що партизани знайшли базу росіян у Тольятті.
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