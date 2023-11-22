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Партизани знайшли базу росіян у Тольятті (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Партизани знайшли базу росіян у Тольятті (фото)
На військовій базі зберігаються різні типи боєприпасів
фото: Атеш

Територія російської бази обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту

Партизани у Тольятті виявили військову базу росіян, на якій ймовірно зберігаються різні типи боєприпасів. Про це повідомляє «Атеш».

«Наші агенти активно працюють у Тольятті і передають інформацію про місця дислокації ВС РФ і військові бази. Цього разу було здійснено вилазку на військовий об'єкт у Кунеївському лісі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що територія російської бази обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту. При цьому об'єкт повністю автономний – має власну систему подачі води та водосховище.

Згідно з отриманою інформацією там зберігаються різні типи боєприпасів.

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Раніше повідомлялося, що партизани провели розвідку центру ВМФ окупантів у Феодосії.

До слова, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.

Теги: росія партизани окупанти

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