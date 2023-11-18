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Банкова пояснила, чому Крим не вдалося звільнити до літа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Банкова пояснила, чому Крим не вдалося звільнити до літа
Аби прорвати оборону окупованого Криму, Україні потрібна відповідна зброя
фото з відкритих джерел

Нині навіть попри численні санкції, велика кількість глобальних компаній продовжує працювати на споживчому ринку Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю 24 Каналу, чому українські воїни поки не звільнили тимчасово окупований Крим, і що на це вплинуло.

«Будемо відвертими. Коли ми говоримо про терміни звільнення, то сьогодні дехто може сказати: «Ви ж казали, що ми влітку 2023 року зайдемо до Криму». Але на підставі чого про це говорили? На підставі математичного аналізу – скільки та якої зброї потрібно; скільки й коли ця зброя надходитиме; скільки, коли і як будуть працювати санкції проти Росії; скільки та як Росія витратить грошей», – пояснив Подоляк.

Нині навіть попри численні санкції, велика кількість глобальних компаній продовжує працювати на споживчому ринку Росії. Це дає можливість країні-агресору через податки отримувати чималі прибутки для бюджету.

Наприклад, 2023 року Росія витратить на війну близько 10,2 трильйона рублів, а вже 2024 році – понад 14,6 трильйона рублів. Тому, каже Подоляк, потрібно зробити так, щоб у Росії було значно менше ресурсів.

«Якщо ми домовилися про певні інструменти ведення бойових дій, то ці інструменти мають бути у нас через 7 – 10 днів, скільки потрібно для логістики, і аж ніяк не через 90 – 120 днів», – наголосив Подоляк.

Він пояснив, якщо довго затягувати із передачею зброї, росіяни дізнаються що і в якій кількості Україна матиме. Тоді окупанти почнуть готуватися до стратегічної оборони – окопуватися.

Тому, за словами Подоляка, терміни звільнення тієї чи іншої території залежать винятково від деяких речей:

  • гроші в Росії – ресурси в України;
  • зброя в Росії – зброя в України;
  • терміни, коли зброя у достатній кількості буде використовуватися Україною чи Росією.

Головне – подивитися, як Росія воює на окупованих територіях і швидко внести відповідні корективи у тактику проведення бойових дій. Наприклад, якщо бронетехніка продемонструвала, що не є ключовим елементом на етапі прориву оборони, то Україні потрібна інша зброя – дрони, далекобійні ракети, системи РЕБ, авіація. Лише тоді можна прогнозувати терміни звільнення Криму та інших окупованих територій, зауважив радник керівника ОП.

«Але повернемось до головного. У нас є фінал «не зайти в Крим», який би чітко говорив, що Україна матиме історичну перспективу? Є хоч один фінал, де ми залишили за Росією частку окупованих територій? У Росії не відбулись відповідні політичні й управлінські зміни. Росія продовжує 14,6 трильйона рублів витрачати безпосередньо на війну. Це тільки прямі видатки, а є ще опосередковані. Є в нас хоч один шанс зберегтися в історичному розрізі 10 чи 15 років?», – сказав Михайло Подоляк.

Раніше представник ГУР розповів про рейди в Крим і тиск на окупантів. 

Нагадаємо, російські терористи заявили, що Україна намагалася атакувати окупантів у Криму протикорабельними ракетами «Нептун». 

Перед цим лунали вибухи у Севастополі. Місцеві жителі писали, що від гучних звуків у будинках «тремтіли вікна».

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Теги: росія окупанти зброя податки авіація санкції Україна радник звільнення Михайло Подоляк росіяни

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