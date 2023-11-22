Окупанти заявили про знищення безпілотних катерів біля берегів Криму
Безекіпажні катери нібито були виявлені в західній частині акваторії Чорного моря
Міністерство країни-агресорки РФ повідомило, що у ніч на 22 листопада нібито було знищено безекіпажні катери у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у заяві міноборони Росії.
«22 листопада в західній частині акваторії Чорного моря було виявлено чотири безекіпажні катери ВМС України, які прямували в напрямку Кримського півострова», – сказано в повідомленні.
«Усі виявлені цілі були знищені», – гордо звітують окупанти.
Повідомлень українських силових структур про атаку на Крим поки що не було.
Нагадаємо, днями кримські партизани провели розвідку центру ВМФ Росії в окупованій Феодосії.
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