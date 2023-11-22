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Окупанти заявили про знищення безпілотних катерів біля берегів Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти заявили про знищення безпілотних катерів біля берегів Криму
Україна почала використовувати безпілотні катери
фото ілюстративне

Безекіпажні катери нібито були виявлені в західній частині акваторії Чорного моря

Міністерство країни-агресорки РФ повідомило, що у ніч на 22 листопада нібито було знищено безекіпажні катери у Чорному морі біля берегів тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у заяві міноборони Росії.

«22 листопада в західній частині акваторії Чорного моря було виявлено чотири безекіпажні катери ВМС України, які прямували в напрямку Кримського півострова», – сказано в повідомленні.

«Усі виявлені цілі були знищені», – гордо звітують окупанти.

Повідомлень українських силових структур про атаку на Крим поки що не було.

Окупанти заявили про знищення безпілотних катерів біля берегів Криму фото 1

Нагадаємо, днями кримські партизани провели розвідку центру ВМФ Росії в окупованій Феодосії.

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Теги: Крим окупанти війна безпілотник

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