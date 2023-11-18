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Партизани проникли до частини Росгвардії у Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Партизани проникли до частини Росгвардії у Криму
Партизани дізналися місце і час наради командування частини
фото: АТЕШ/Telegram

Підпільники розвідали кількість техніки та особового складу противника

Партизанський рух «АТЕШ» повідомив, що їхній агент проник до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії, у тимчасово окупованому Криму. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.

«Нам вдалося розвідати кількість техніки та особового складу противника. Також ми дізналися місце і час наради командування частини. Результати не змусять на себе чекати!», – заявили партизани.

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Раніше представник ГУР розповів про рейди в Крим і тиск на окупантів. 

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому українські воїни поки не звільнили тимчасово окупований Крим, і що на це вплинуло.

Нагадаємо, російські терористи заявили, що Україна намагалася атакувати окупантів у Криму протикорабельними ракетами «Нептун». 

Перед цим лунали вибухи у Севастополі. Місцеві жителі писали, що від гучних звуків у будинках «тремтіли вікна».

Читайте також: Розвідка оприлюднила унікальні кадри рейдів в окупованому Криму (відео) 

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