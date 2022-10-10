Перехоплення ГУР: Рашист поскаржився дружині на стрімкий наступ ЗСУ на Херсонщині (аудіо)

Збройні сили України вибивають окупантів з окупованих земель на півдні України

Військовослужбовець російської армії поскаржився своїй дружині на успішний наступ українських військових на Херсонському напрямку. Про це повідомляє Telegram Головного управління розвідки МО України.

«Хорошого у нас мало. Ну, ось з ранку з'їздили на позицію, речі, що залишилися, забрали. Почали стріляти і ми швидко звалили звідти. Щось вони просуваються. Вони ще ближче до нас підійшли. Були за 5-6 км, а зараз – за 2-3 км від нас, лише годину ходьби, відступити не встигнемо», – йдеться в радіоперехопленні.

Раніше Валерій Залужний показав карту польоту ракет РФ.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.