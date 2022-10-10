Масований обстріл України: Залужний показав карту польоту ракет РФ

Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу «Shahed-136

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав схему завдання державою-агресором РФ ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України. Залужний опублікував карту в Telegram.

«Це схема завдання державою-агресором РФ ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України. Ситуація станом на 10:20-11:00. Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу «Shahed-136», – повідомив Залужний.

Він зазначив, що сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів.

«В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі. Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Безпека України та всієї Європи – в майстерних руках наших воїнів», – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.