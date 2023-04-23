Перший Patriot уже на бойовому чергуванні: Повітряні сили повідомили подробиці

Інші системи захисту наразі в дорозі в Україну і скоро також захищатимуть українське небо

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українське небо вже захищає один дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це він розповів в етері телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ігнат розповів, що командувач Повітряних сил Микола Олещук відвідав один із дивізіонів та впевнився, що він вже заступив на бойове чергування. Він подякував українським військовим, які закінчили навчання раніше запланованого терміну.

«Зробив собі селфі на згадку... Один із дивізіонів вже заступив на бойове чергування, працює», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник Повітряних сил зазначив, що інші системи захисту наразі в дорозі в Україну і скоро також захищатимуть українське небо.

«Інші, ті, що нам обіцяли, в дорозі до своїх майбутніх позицій. Будемо сподіватися, що будуть результати й щодо російських літаків, зокрема», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що до України прибули зенітно-ракетні комплекти Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що комплекс Patriot може збивати не лише балістичні ракети, а і російську авіацію на відстані до 150 км. Попередньо, Україна може розмістити комплекси так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру та позиції ЗСУ. Загалом, якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над нашими військами. Також цей комплекс може збивати літаки прямо в Криму та на території Росії, залежно від розташування.