Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні
фото ілюстративне

Україна тепер зможе збивати балістичні ракети

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Усього до пакета допомоги Німеччини увійшли:

  • зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • два автомобілі прикордонної служби.

Тепер Україна зможе збивати балістичні ракети.

Характеристики Patriot: 

  • може збивати цілі на відстані до 150 км;
  • мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 км;
  • максимальна висота перехоплення цілі: 24 км;
  • мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 км;
  • кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів);
  • мовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах — 0,4-0,6);
  • вага ракети: 912 кг;
  • вага ракети в ТПК: 1696 кг;
  • діаметр: 0,41 м;
  • довжина: 5,31 м;
  • швидкість: 3-5 м;
  • управління: за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин;
  • розмах стабілізаторів: 0,87 м;
  • двигун: РДТТ ТХ-486 фірми Thiocol;
  • час роботи двигуна: 12 секунд;
  • система наведення: на середній ділянці — радіокомандна; на кінцевій — радіолокаційна TVM;
  • бойова частина: осколково-фугасна;
  • бойовий заряд БЧ: звичайна вибухова речовина;
  • підривник: ХМ818, неконтактний;
  • габарити контейнера: 0.99 м*1.09 м*6.1 м;
  • час розгортання з маршу: 30 хвилин.

Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою

Теги: Україна Німеччина війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші системи Patriot вже прибули до України (оновлено)
Перші системи Patriot вже прибули до України (оновлено)
7 березня, 11:53
Україна чекає на американські системи протиракетної оборони Patriot
Стало відомо, коли Україна отримає комплекси ППО Patriot
15 квiтня, 13:51
Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні
Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні
Сьогодні, 20:27

Події в Україні

Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні
Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні
Окупанти заметушилися на Запоріжжі – Федоров
Окупанти заметушилися на Запоріжжі – Федоров
Висока загроза ракетних ударів та важкі бої на сході. Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
Висока загроза ракетних ударів та важкі бої на сході. Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
Хотіли разом відсвяткувати Великдень. У Слов'янську ракета вбила дворічну дитину та батька
Хотіли разом відсвяткувати Великдень. У Слов'янську ракета вбила дворічну дитину та батька
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
Скільки українських військових вважаються безвісти зниклими: названо цифру
Окупанти вдарили запалювальними снарядами по Оріхові (фото)
Окупанти вдарили запалювальними снарядами по Оріхові (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
55K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
21K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
19K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
12K
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9215
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут

Новини

«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони
Сьогодні, 07:59
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Вчора, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту