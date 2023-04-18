Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні

Україна тепер зможе збивати балістичні ракети

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

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Усього до пакета допомоги Німеччини увійшли:

зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього;

16 вантажівок Zetros;

два автомобілі прикордонної служби.

Тепер Україна зможе збивати балістичні ракети.

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Характеристики Patriot:

може збивати цілі на відстані до 150 км;

мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 км;

максимальна висота перехоплення цілі: 24 км;

мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 км;

кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів);

мовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах — 0,4-0,6);

вага ракети: 912 кг;

вага ракети в ТПК: 1696 кг;

діаметр: 0,41 м;

довжина: 5,31 м;

швидкість: 3-5 м;

управління: за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин;

розмах стабілізаторів: 0,87 м;

двигун: РДТТ ТХ-486 фірми Thiocol;

час роботи двигуна: 12 секунд;

система наведення: на середній ділянці — радіокомандна; на кінцевій — радіолокаційна TVM;

бойова частина: осколково-фугасна;

бойовий заряд БЧ: звичайна вибухова речовина;

підривник: ХМ818, неконтактний;

габарити контейнера: 0.99 м*1.09 м*6.1 м;

час розгортання з маршу: 30 хвилин.

Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою