Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні
Україна тепер зможе збивати балістичні ракети
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього. Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Усього до пакета допомоги Німеччини увійшли:
- зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього;
- 16 вантажівок Zetros;
- два автомобілі прикордонної служби.
Тепер Україна зможе збивати балістичні ракети.
Характеристики Patriot:
- може збивати цілі на відстані до 150 км;
- мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 км;
- максимальна висота перехоплення цілі: 24 км;
- мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 км;
- кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів);
- мовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах — 0,4-0,6);
- вага ракети: 912 кг;
- вага ракети в ТПК: 1696 кг;
- діаметр: 0,41 м;
- довжина: 5,31 м;
- швидкість: 3-5 м;
- управління: за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин;
- розмах стабілізаторів: 0,87 м;
- двигун: РДТТ ТХ-486 фірми Thiocol;
- час роботи двигуна: 12 секунд;
- система наведення: на середній ділянці — радіокомандна; на кінцевій — радіолокаційна TVM;
- бойова частина: осколково-фугасна;
- бойовий заряд БЧ: звичайна вибухова речовина;
- підривник: ХМ818, неконтактний;
- габарити контейнера: 0.99 м*1.09 м*6.1 м;
- час розгортання з маршу: 30 хвилин.
Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою
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