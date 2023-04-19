«Кинджали» більше не страшні. До України прибули системи Patriot одразу від кількох країн

Якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над українськими військами

Комплекс Patriot може збивати не лише балістичні ракети, а і російську авіацію на відстані до 150 км

До України прибули зенітно-ракетні комплекти Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини. Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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«Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА», – заявив він.

ЗРК Patriot новітньої модифікації здатні збивати балістичні ракети (включно з «Іскандерами», якими РФ атакує Україну), а також «Кинджали» та «Циркони» (гіперзвукова протикорабельна ракета).

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

Зазначимо, що комплекс Patriot може збивати не лише балістичні ракети, а і російську авіацію на відстані до 150 км. Попередньо, Україна може розмістити комплекси так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру та позиції ЗСУ. Загалом, якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над нашими військами. Також цей комплекс може збивати літаки прямо в Криму та на території Росії, залежно від розташування.