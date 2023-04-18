Україна зможе збивати балістику та літаки на відстані до 150 км. Що відомо про комплекс Patriot

Якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над нашими військами

Україна може розмістити комплекси так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру та позиції ЗСУ

Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону поянював, як система ППО допоможе Україні.

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Комплекс Patriot може збивати не лише балістичні ракети, а і російську авіацію на відстані до 150 км. Такий радіус дії має і SAMP/T, який Україна також очікує.

Ігнат нагадав, що окупанти використовують авіацію у прифронтових зонах на півночі та півдні України. З неї завдають ударів ракетами та баражуючими керованими авіаційними бомбами. Авіація підлітає на дистанцію 30-60 км до кордонів України та скидає такі бомби. Наявність комплексів Patriot зможе відігнати ворожі літаки від кордонів України.

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Попередньо, Україна може розмістити комплекси так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру та позиції ЗСУ.

Загалом, якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над нашими військами. Також цей комплекс може збивати літаки прямо в Криму та на території Росії, залежно від розташування.

Характеристики Patriot:

може збивати цілі на відстані до 150 км;

мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 км;

максимальна висота перехоплення цілі: 24 км;

мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 км;

кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів);

мовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах — 0,4-0,6);

вага ракети: 912 кг;

вага ракети в ТПК: 1696 кг;

діаметр: 0,41 м;

довжина: 5,31 м;

швидкість: 3-5 м;

управління: за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин;

розмах стабілізаторів: 0,87 м;

двигун: РДТТ ТХ-486 фірми Thiocol;

час роботи двигуна: 12 секунд;

система наведення: на середній ділянці — радіокомандна; на кінцевій — радіолокаційна TVM;

бойова частина: осколково-фугасна;

бойовий заряд БЧ: звичайна вибухова речовина;

підривник: ХМ818, неконтактний;

габарити контейнера: 0.99 м*1.09 м*6.1 м;

час розгортання з маршу: 30 хвилин.

Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.