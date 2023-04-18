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Україна зможе збивати балістику та літаки на відстані до 150 км. Що відомо про комплекс Patriot

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна зможе збивати балістику та літаки на відстані до 150 км. Що відомо про комплекс Patriot
Якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над нашими військами
фото ілюстративне

Україна може розмістити комплекси так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру та позиції ЗСУ

Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону поянював, як система ППО допоможе Україні.

Комплекс Patriot може збивати не лише балістичні ракети, а і російську авіацію на відстані до 150 км. Такий радіус дії має і SAMP/T, який Україна також очікує.

Ігнат нагадав, що окупанти використовують авіацію у прифронтових зонах на півночі та півдні України. З неї завдають ударів ракетами та баражуючими керованими авіаційними бомбами. Авіація підлітає на дистанцію 30-60 км до кордонів України та скидає такі бомби. Наявність комплексів Patriot зможе відігнати ворожі літаки від кордонів України.

Попередньо, Україна може розмістити комплекси так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру та позиції ЗСУ.

Загалом, якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над нашими військами. Також цей комплекс може збивати літаки прямо в Криму та на території Росії, залежно від розташування.

Характеристики Patriot: 

  • може збивати цілі на відстані до 150 км;
  • мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 км;
  • максимальна висота перехоплення цілі: 24 км;
  • мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 км;
  • кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів);
  • мовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах — 0,4-0,6);
  • вага ракети: 912 кг;
  • вага ракети в ТПК: 1696 кг;
  • діаметр: 0,41 м;
  • довжина: 5,31 м;
  • швидкість: 3-5 м;
  • управління: за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин;
  • розмах стабілізаторів: 0,87 м;
  • двигун: РДТТ ТХ-486 фірми Thiocol;
  • час роботи двигуна: 12 секунд;
  • система наведення: на середній ділянці — радіокомандна; на кінцевій — радіолокаційна TVM;
  • бойова частина: осколково-фугасна;
  • бойовий заряд БЧ: звичайна вибухова речовина;
  • підривник: ХМ818, неконтактний;
  • габарити контейнера: 0.99 м*1.09 м*6.1 м;
  • час розгортання з маршу: 30 хвилин.

Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Теги: війна Patriot Україна ЗСУ

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