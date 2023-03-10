Перший український політв’язень у Криму вийшов на волю

Після звільнення Шиптура одразу ж забрали працівники міграційної служби РФ, зв’язку з ним немає

Українець Микола Шиптур, якого окупанти засудили в Криму, вийшов на волю із Сімферопольскої колонії, оскільки сплив його термін ув’язнення. Про це йдеться на сторінці «Об'єднання родичів політв'язнів Кремля» у Facebook.

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Шиптура заарештували дев'ять років тому, коли він вийшов на мітинг у Севастополі на честь 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Активіста катували, змусили свідчити проти себе і засудили до дев'яти років позбавлення волі.

Зазначається, що після звільнення Шиптура одразу ж забрали працівники міграційної служби РФ. Наразі зв'язку із ним немає, місце його перебування невідоме. Проте зазначається, що Шиптур має усі необхідні документи для повернення в Україну.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що псевдосуди «ЛНР» та «ДНР» засудили українського правозахисника та військовополоненого Максима Буткевича до 13 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.