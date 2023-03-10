Окупанти засудили правозахисника Буткевича до 13 років колонії суворого режиму

Псевдосуди «ЛНР» та «ДНР» засудили українського правозахисника та військовополоненого Максима Буткевича до 13 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму. Про це йдеться на сайті Слідчого комітету Росії.

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Буткевича та ще двох громадян України, військовополонених Віктора Похозія та Владислава Шеля визнали винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів (ч.1 ст.356 КК РФ)».

Крім того, Буткевича також звинуватили нібито у замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисне пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом.

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На сайті Слідчого комітету РФ зазначається, що Буткевич проходив військову службу командиром взводу в окремому спецбатальйоні «Берлінго». 4 червня минулого року у Сєвєродонецьку Луганської області він нібито отримав наказ оглянути вулиці та житлові будинки міста, зайшов до однієї з квартир, побачив у будинку навпроти мирних громадян та вистрілив із протитанкового гранатомета по під'їзду житлового будинку.

Нібито внаслідок цього двоє цивільних осіб отримали тілесні ушкодження, також було знищено майно.

Нагадаємо, у липні 2022 року офіційно стало відомо, що засновник «Громадського радіо» і правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон військ Росії у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське. Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.