  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Перший день весни українці зустрінуть з мокрим снігом та «плюсовою» температурою

    • Розсилка
    1 березня в Україні буде хмарно з проясненнями - Перший день весни українці зустрінуть з мокрим снігом та «плюсовою» температурою
    1 березня в Україні буде хмарно з проясненнями

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, пориви вітру 15-20 м/с

    В Україні у п’ятницю, 1 березня, очікується хмарно з проясненнями та невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «1 березня хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і в західних областях без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с», - зазначили синоптики.

    Температура протягом доби 0-5° тепла, вдень у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.

    155136

    У Києві та Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

    Температура протягом доби у столиці 0-2° тепла; по області - 0-3° тепла.

    Раніше повідомлялося, що у перші дні весни в Україні погода буде від мокрого снігу до +8.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ