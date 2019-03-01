Перший день весни українці зустрінуть з мокрим снігом та «плюсовою» температурою



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1 березня в Україні буде хмарно з проясненнями

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, пориви вітру 15-20 м/с

В Україні у п’ятницю, 1 березня, очікується хмарно з проясненнями та невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«1 березня хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і в західних областях без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с», - зазначили синоптики.

Температура протягом доби 0-5° тепла, вдень у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.

У Києві та Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби у столиці 0-2° тепла; по області - 0-3° тепла.

Раніше повідомлялося, що у перші дні весни в Україні погода буде від мокрого снігу до +8.