Певні дії вже почалися: Міноборони повідомило, як звільнятимуть території

Ганна Маляр: «Не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть: «Завтра починаємо контрнаступ»

Сили оборони не будуть публічно оголошувати про початок контрнаступу. Певні контрнаступальні дії вже ідуть, ЗСУ готуються до повного звільнення українських територій. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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«Не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть: «Завтра починаємо контрнаступ». Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють», – сказала Маляр.

Водночас вона наголосила на тому, що певні контрнаступальні дії вже відбуваються. Загалом же йдеться про стратегічну мету ЗСУ та держави звільнити всі наші території.

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«Зрозуміло, що ми націлені саме на це, на зупинку ворога у наступальних діях. Тому говорити вузько про контрнаступ – це некоректно. Тому що це величезний комплекс різних дій та заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Насамперед підготовка людей до комплексу дій. І до оборонних, і до наступальних, але все разом можна назвати заходами контрнаступальними», – додала заступниця голови МОУ.

Маляр також зазначила, що вище військове керівництво має декілька планів, з яких обиратиме з урахуванням ситуації. Тут не може бути лише один варіант дій, бо ворог також реагує на це. «Треба розуміти, що подібні рішення ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць, чи за два або за пів року. І план остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати», – сказала вона.

Як повідомлялося, згідно з секретними документами, що потрапили до мережі, український контрнаступ був запланований на 30 квітня. Нагадаємо, розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ.