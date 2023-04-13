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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Витік секретної інформації. США не вірять в контрнаступ ЗСУ?

glavcom.ua
«Росіяни не повірили у витік документів і вважають його інформаційною операцією»
фото з відкритих джерел

Кілька пунктів, по яким наведемо різкість

По-перше,  США негативно оцінюють шанси на успіх контрнаступу. І що? Це ті ж самі США, які давали 96 годин Маріуполю, 3 дня Києву, і два тижні країні. Це ті ж самі США, які не бачили шансів звільнити Херсон. Весь минулий рік Україна доводила світу, що її недооцінюють, а росію переоцінюють. Тому це проблема аналітиків США чому вони не роблять висновків з минулого року, а не нас.

По-друге, контрнаступ переноситься або взагалі не відбудеться. Будь-який контрнаступ складається з трьох етапів: підготовка резервів, виявлення слабких місць ворога, нанесення удару. Ці етапи не мають чітких дат і годин, тому що кожний наступний етап залежить від успішного завершення попереднього. З того, що я бачу і знаю, попри нюанси серед яких головні – поставки зброї і погода, поки все гаразд з нашим контрнаступом.

По-третє,  Аааа, ойой – витік секретних документів в США. Вже висловлювався щодо цього, але ще раз коротко. По-перше, більшість витекших документів є аналітичними оцінками і доповідями. Я переконаний, що існують і інші оцінки, які не витекли. По-друге, росіяни не повірили в цей витік і вважають його інформаційною операцією. По-третє, багато що з цього витоку вже втратило актуальність. Наприклад, що Бахмут не минуче захоплять до кінця лютого. Щодо американських помилок дивіться пункт 1.

По-четверте, Бахмут. Місто сьогодні повторює подвиг Маріуполя і Северодонецька. Так вони були захоплені, але відіграли ключову роль в переломі, який стався минулого року. Маріуполь виграв для нас час, Северодонецьк вимотав ворога. Бахмут зробив і перше, і друге. Я поки оптиміст щодо того, що ворогу не вдасться повністю захопити місто до 9 травня. Але навіть якщо я помилюсь - для нашої перемоги Бахмут свою місію перевиконав.

По п'яте, в Росії ростуть проблеми. І опитування і економічний аналіз показує, що в путіна серйозно ростуть внутрішні проблеми з економікою і соціалкою. Звісно, що вони не сидять без діла, постійно шукають рішення, і ще мають трохи запасу міцності. Але станом на зараз тренд падіння дуже чіткий. А це означає, що без Китаю – ніякої війни на виснаження вони не витримають. А от чи буде Китай - це поки найбільша загадка цієї війни. Зрештою, якщо буде, то війна вийде на глобальний рівень.

Тримайте стрій! І вірте в ЗСУ!

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ контрнаступ війна США

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Віктор Андрусів

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