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Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
Українські посадовці натякали, що українська армія має не один варіант контрнаступу
фото з відкритих джерел

Контрнаступ України нібито заплановано на 30 квітня

Український контрнаступ запланований на 30 квітня. Про це повідомив американський журнал Newsweek з посиланням на секретні документи, що потрапили до мережі.

«Хоча загальні обриси та специфіка закордонних постачань (військової допомоги – «Главком») в Україну загальновідомі, у документі вказується, що постачання завершуються Весняним наступом, запланованим на 30 квітня 2023 року», – пише видання.

Згідно з секретною інформацією, наступ буде здійснено українським 10-м оперативним корпусом, що складається з дев'яти бригад, які зараз переозброюються силами США та союзників.

Нагадаємо, що в мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Раніше розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ. Буданов переконаний, що немає «жодного ризику», що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Шмигаль назвав терміни початку українського контрнаступу

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Теги: документи контрнаступ

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