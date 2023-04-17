Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США

Українські посадовці натякали, що українська армія має не один варіант контрнаступу

Контрнаступ України нібито заплановано на 30 квітня

Український контрнаступ запланований на 30 квітня. Про це повідомив американський журнал Newsweek з посиланням на секретні документи, що потрапили до мережі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Хоча загальні обриси та специфіка закордонних постачань (військової допомоги – «Главком») в Україну загальновідомі, у документі вказується, що постачання завершуються Весняним наступом, запланованим на 30 квітня 2023 року», – пише видання.

Згідно з секретною інформацією, наступ буде здійснено українським 10-м оперативним корпусом, що складається з дев'яти бригад, які зараз переозброюються силами США та союзників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ. Буданов переконаний, що немає «жодного ризику», що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Шмигаль назвав терміни початку українського контрнаступу