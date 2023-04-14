Розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ

Буданов переконаний, що немає «жодного ризику», що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США

Витік секретних документів Пентагону, який останніми днями домінує в заголовках новин, не зможе вплинути на результат контрнаступу ЗСУ, хоча й дає певні козирі росіянам. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News.

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«Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв'язок з відповідними службами в США – і буквально з перших годин ми почали розмовляти», – розповів Буданов.

Він підкреслив – інформаційна війна не є чимось новим та висловив переконання, що немає «жодного ризику», що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Також Буданов применшив ймовірний вплив цих «викриттів» на хід війни.

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«Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції», – заявив Буданов.

Керівник ГУР також говорив про здатність українських бійців досягти успіху в майбутньому і довгоочікуваному контрнаступі, тоді як американські офіційні особи в приватних розмовах припускали, що «успіхи будуть скромнішими, ніж торішня блискавична операція», яка повернула величезні ділянки території під контроль України. «Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують», – зазначив Буданов.

Він також підкреслив, що успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний і «не лише українцям, але й союзникам», які постачають їм нам кошти та боєприпаси. «Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну», – додав Буданов.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.