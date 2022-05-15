Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині

Ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району

Вночі в неділю, 15 травня, російські військові завдали ракетного удару по Сумській області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Близько 2 ночі ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району», – розповів він.

Також пізно ввечері суботи, 14 травня, російські військові завдали ракетний удар по околицям села Шпилівка Сумського району.

«Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам», – додав Живицький.

Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.