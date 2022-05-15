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    Події в Україні

    Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині

    Ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі на Сумщині - Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині
    Ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі на Сумщині
    фото: Дмитро Живицький

    Ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району

    Вночі в неділю, 15 травня, російські військові завдали ракетного удару по Сумській області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «Близько 2 ночі ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району», – розповів він.

    Також пізно ввечері суботи, 14 травня, російські військові завдали ракетний удар по околицям села Шпилівка Сумського району.

    «Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам», – додав Живицький.

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    Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині
    Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині
    Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині
    Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині
    Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині
    Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині
    фото: Дмитро Живицький

    Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині