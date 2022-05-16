На Сумщині ворожі диверсанти намагалися прорватися в область

Прикордонники дали бій диверсантам

Сьогодні вранці 16 травня російські загарбники відкрили вогонь по території Сумської області поблизу кордону з РФ, на територію України намагалися зайти диверсанти. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Сьогодні вранці ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Рашисти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі в неділю, 15 травня, російські військові завдали ракетного удару по Сумській області.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Донеччину бомбами та ракетами.