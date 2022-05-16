Обстріл Одещини: кількість постраждалих зросла (фото)

Внаслідок влучення крилатої ракети, сталось руйнування будівель бази відпочинку та пожежа

Внаслідок ракетного удару Одеської області сьогодні, 16 квітня, кількість поранених збільшилася до чотирьох. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок влучення крилатої ракети, сталось руйнування будівель бази відпочинку та пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Постраждали чотири особи (попередньо повідомлялось про трьох постраждалих), з них одна дитина, пошкоджено легковий автомобіль», – зазначається у повідомленні.

Від ДСНС залучались дві одиниці техніки та п’ять рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз одна одиниця техніки, та дві особи особового складу.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області.