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    Обстріл Одещини: кількість постраждалих зросла (фото)

    Обстріл Одещини: кількість постраждалих зросла (фото)
    фото: ДСНС

    Внаслідок влучення крилатої ракети, сталось руйнування будівель бази відпочинку та пожежа

    Внаслідок ракетного удару Одеської області сьогодні, 16 квітня, кількість поранених збільшилася до чотирьох. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Внаслідок влучення крилатої ракети, сталось руйнування будівель бази відпочинку та пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Постраждали чотири особи (попередньо повідомлялось про трьох постраждалих), з них одна дитина, пошкоджено легковий автомобіль», – зазначається у повідомленні.

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    Обстріл Одещини: кількість постраждалих зросла (фото)
    Обстріл Одещини: кількість постраждалих зросла (фото)
    Обстріл Одещини: кількість постраждалих зросла (фото)

    Від ДСНС залучались дві одиниці техніки та п’ять рятувальників, від місцевої пожежної команди Кароліно-Бугаз одна одиниця техніки, та дві особи особового складу.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одещини: кількість постраждалих зросла (фото)