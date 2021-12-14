Кого Зеленський вирішив посадити до в'язниці: Богдан назвав прізвища

«Поставлено завдання рити, посадити Богдана до в'язниці. Ну, там список довгий», – заявив Андрій Богдан

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що президент Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова. Про це Богдан заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«Поставлено завдання рити, посадити Богдана до в'язниці. Ну, там список довгий. Там усі: Бутусов, Савік Шустер, отже, Діма Разумков та вся його група», – заявив Богдан.

Ексглава Офісу президента стверджує, що команду в.о. керівнику ДБР Олексію Сухачову дав особисто президент Зеленський.

«Особисто, так, дає команду посадити. Товариш Сухачов – він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначений постійно, надовго, щоб стабільно було. І той все бере під контроль, наради збираються. Отримує негласні слідчо-розшукові дії», – відповів Богдан на запитання, чи дає команди особисто президент Зеленський.

Санкцію суду на проведення слідчих дій, за інформацією Богдана, видає суддя із міста Полтава, якого ДБР шантажує через звинувачення в отриманні хабаря.

«У них є там якийсь суддя у Полтавській області, у місті Полтаві. Його взяли на хабарі… Стандартна практика. Взяли на хабарі, підвісили. І він їм підписує, не читаючи», – заявив Богдан.

До слова, на днях Богдан знову потролив Зеленського та його команду.

Раніше Богдан присвятив пісню Єрмаку та Зеленському.

Також ексголова Офісу президента Богдан натякнув Зеленському на новий Майдан.