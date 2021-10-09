У Запорізькій області автомобіль збив військовослужбовця, який патрулював місто

Вночі 8 жовтня в місті Енергодар Запорізької області автомоібль ВАЗ збив військовослужбовця, повідомляє Василівський відділ поліції.

Аварія сталася на вулиці Курчатова о 22:50 годині.

Правоохоронці встановили, що водій 1997 року народження, мешканець міста Кам’янка – Дніпровська, керуючи автомобілем «ВАЗ 2110», рухаючись на нерегульованому пішохідному переході, нехтуючи правилами дорожнього руху, скоїв наїзд на військовослужбовця 2000 року народження.

Відомо, хлопець перебував на службі з охорони громадського порядку. Йому надали медичну допомогу та поставили діагноз: забій коліна, після огляду від госпіталізації відмовивився.

На водія склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначимо, 5 жовтня на трасі Київ – Чоп у Львівській області трапилася моторошна аварія за участю п’яти автівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина .

Пізніше 27 вересня на Вінниччині на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Fiat Doblo з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Також на Одещині сталася ДТП за участі поліцейських, постраждали чотири людини.