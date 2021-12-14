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    Ексрадника Макрона затримали у справі про контракт з російським олігархом

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    Колишнього&nbsp;радника президента Франції помістили під варту - Ексрадника Макрона затримали у справі про контракт з російським олігархом
    Колишнього радника президента Франції помістили під варту
    фото: ЕРА

    Александра Беналлу підозрюють у причетності до корупції навколо контракту на охоронні послуги

    Колишнього радника президента Франції Александра Беналлу помістили під варту у рамках розслідування за підозрою у корупції, повідомляє Le Figaro.

    Зазначається, що Беналлу та його дружину заарештували в рамках розслідування за підозрою в корупції навколо контракту на охоронні послуги, підписаного між російським олігархом Іскандером Махмудовим та експомічником Беналли Вінсентом Кразом.

    Власник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов уклав контракт на охорону своєї нерухомості та членів сім'ї у Франції та Монако з французькою фірмою Mars, яка отримала 28 червня 2018 року від російського олігарха €294 тисячі.

    Власником фірми виявився ексспівробітник жандармерії Венсан Краз, який відповідав за безпеку в партії президента Еммануеля Макрона «Вперед, Республіко!».

    При цьому перший контракт із Махмудовим було укладено за участю Беналли до його звільнення з адміністрації президента Макрона.

    Тепер слідчі хочуть встановити, чи Беналла використав службове становище під час роботи в Єлисейському палаці для укладання цього договору. Як субпідрядник тоді була обрана компанія Velours, де раніше працював Беналла.

    До слова, контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччини (фото).

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    Теги: Росія Франція олігархи арешт тендер розслідування Еммануель Макрон корупція радник
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    Ексрадника Макрона затримали у справі про контракт з російським олігархом