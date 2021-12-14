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    ЗМІ показали, як Зеленський та «слуги народу» порушують на дорогах (відео)

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    Зеленський та&nbsp;&laquo;слуги народу&raquo; користуються перевагами на автошляхах - ЗМІ показали, як Зеленський та «слуги народу» порушують на дорогах (відео)
    Зеленський та «слуги народу» користуються перевагами на автошляхах
    фото з відкритих джерел

    Соратники Зеленського пересуваються на автомобілях із оперативними номернимиі знаками для кураторів

    Президент Володимир Зеленський до та після свого обрання наголошував, що президентські кортежі залишаться в минулому. Насправді ж нічого не змінилося за два роки президентства Зеленського. Про те, як Зеленський та «слуги народу» користуються перевагами на автошляхах йдеться у розслідуванні Михайла Ткача та Української правди.

    «Оперативні номерні знаки для кураторів, спецсигнали в тих хто не має на них права, слуги народу, що їздять зустрічними смугами, недоторканність друзів голови держави – усе це переваги, якими користуються топ посадовці оточення президента Зеленського і особисто голова держави на автошляхах. Ця історія про нерівність перед законом і про неоднакові правила для всіх», – йдеться в анонсі розслідування журналістів.

    Раніше «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

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    Теги: ЗМІ дороги Володимир Зеленський розслідування президент партія Слуга народу
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    ЗМІ показали, як Зеленський та «слуги народу» порушують на дорогах (відео)