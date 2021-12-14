ЗМІ показали, як Зеленський та «слуги народу» порушують на дорогах (відео)

Соратники Зеленського пересуваються на автомобілях із оперативними номернимиі знаками для кураторів

Президент Володимир Зеленський до та після свого обрання наголошував, що президентські кортежі залишаться в минулому. Насправді ж нічого не змінилося за два роки президентства Зеленського. Про те, як Зеленський та «слуги народу» користуються перевагами на автошляхах йдеться у розслідуванні Михайла Ткача та Української правди.

«Оперативні номерні знаки для кураторів, спецсигнали в тих хто не має на них права, слуги народу, що їздять зустрічними смугами, недоторканність друзів голови держави – усе це переваги, якими користуються топ посадовці оточення президента Зеленського і особисто голова держави на автошляхах. Ця історія про нерівність перед законом і про неоднакові правила для всіх», – йдеться в анонсі розслідування журналістів.

Раніше «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

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