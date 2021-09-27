Під Харковом трагічно загинула лікарка швидкої допомоги

Її тіло знайшли вже тоді, коли допомогу надавати було вже пізно

Фельдшерка загинула, коли провалилася в яму з нечистотами

На Харківщині в смт Манченки лікарка швидкої допомоги провалилася в яму з нечистотами та загинула. Про це стало відомо в неділю, 26 вересня, повідомляє Telegram-канал «Харьков LIVE».

«Як вона провалилася в яму – невідомо. Ніхто цього не бачив і не чув криків про допомогу. Її тіло знайшли через годину, коли допомогу надавати було вже пізно», – йдеться в повідомленні.

За інформацією видання «ГородХ», загиблу звали Тамара Гайворонська, яка працювала фельдшером на швидкій допомозі. 14 вересня цього року жінці виповнився 61 рік.

«За більш ніж 30 років стажу у швидкій допомозі Тамарі Михайлівні в прямому сенсі зобов'язані життям сотні жителів Люботина і Манченків, де вона все життя прожила і надавала невідкладну допомогу в тому числі та у позаробочий час. Її руками народжені десятки люботинських і манченківських дітей, які не доїхали до пологового будинку», – цитує видання колишнього колегу загиблої, лікаря Дениса Армана.

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