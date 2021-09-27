Лікар Комаровський розповів про небезпеку йодної сітки

Через дитячу шкіру йод у величезній кількості всмоктується в системний кровотік і дає величезне навантаження на щитовидну залозу,

Комаровський розповів, де можна використовувати йод

Застосування йоду може бути небезпечним, розповів в ефірі програми «Підсумки місяця з доктором Комаровським» на телеканалі «Україна 24» лікар Євген Комаровський.

«Йодом обробляємо краї рани, стерилізуємо інструменти. Наприклад, у вас є заноза, ви її хочете вийняти, можна голку обробити йодом. Травма нігтя – можна обробити йодом. Будь-яка поверхнева рана насамперед повинна бути промита й оброблена мильним розчином. Мило – найкращий дезінфектор. Взяли пляшку, краще з газованою водою, туди мила трішки, збовтали й під напором промили рану, потім чистою водою, зверху бактерицидний пластир, і все», – сказав він.

Комаровський пояснив, у чому шкода йоду.

«Йодна сітка – це бандитизм, особливо коли використовується для дітей. Тому що через дитячу шкіру йод у величезній кількості всмоктується в системний кровотік і дає величезне навантаження на щитовидну залозу, в деяких випадках викликаючи гостре ураження щитовидної залози. Тому божевільні матусі разом з бабусями, які малюють на дітях йодні сіточки – їх треба позбавляти батьківських прав. Тому якщо бабуся хоче намалювати на дитині йодну сіточку, женіть її, нехай малює дідусеві де хоче», – сказав він.

Раніше Євген Комаровський зазначив, що у світі є: шведський варіант проходження епідемії коронавірусу – коли можна практично все; європейський варіант – коли не можна нічого; і український варіант – коли за законом нічого не можна, але насправді все можна.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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