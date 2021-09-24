У Харкові скрипаль зіграв на даху тролейбуса (відео)
Пасажири тролейбусу високого мистецтва не оцінили, тож концерт закінчився досить швидко
У Харкові зранку 24 вересня, молодий скрипаль вирішив розважити містян і влаштував концерт на даху тролейбуса. Так, молодий чоловік зі скрипкою в руках застрибнув на дах транспортного засобу і почав грати. Відео «виступу» оприлюднили очевидці в Telegram-каналі «Харьков 1654».
«Скрипаль заскочив на дах тролейбуса та почав грати на скрипці. Пропонував роздати автографи пасажирам», – йдеться у підписі до відео.
Пасажири тролейбусу високого мистецтва не оцінили, тож концерт закінчився досить швидко, а артиста стусанами зігнали.
«Чи то пранк, чи ТікТок-ер, чи просто ідіот – скоро дізнаємося», – наголосили автори відео.
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