У Харкові скрипаль зіграв на даху тролейбуса (відео)

Пасажири тролейбусу високого мистецтва не оцінили, тож концерт закінчився досить швидко

У Харкові зранку 24 вересня, молодий скрипаль вирішив розважити містян і влаштував концерт на даху тролейбуса. Так, молодий чоловік зі скрипкою в руках застрибнув на дах транспортного засобу і почав грати. Відео «виступу» оприлюднили очевидці в Telegram-каналі «Харьков 1654».

«Скрипаль заскочив на дах тролейбуса та почав грати на скрипці. Пропонував роздати автографи пасажирам», – йдеться у підписі до відео.

Пасажири тролейбусу високого мистецтва не оцінили, тож концерт закінчився досить швидко, а артиста стусанами зігнали.

«Чи то пранк, чи ТікТок-ер, чи просто ідіот – скоро дізнаємося», – наголосили автори відео.

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