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    У Харкові скрипаль зіграв на даху тролейбуса (відео)

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    Скрипаль пропонував роздати автографи пасажирам - У Харкові скрипаль зіграв на даху тролейбуса (відео)
    Скрипаль пропонував роздати автографи пасажирам
    Фото: скріншот відео

    Пасажири тролейбусу високого мистецтва не оцінили, тож концерт закінчився досить швидко

    У Харкові зранку 24 вересня, молодий скрипаль вирішив розважити містян і влаштував концерт на даху тролейбуса. Так, молодий чоловік зі скрипкою в руках застрибнув на дах транспортного засобу і почав грати. Відео «виступу» оприлюднили очевидці в Telegram-каналі «Харьков 1654».

    «Скрипаль заскочив на дах тролейбуса та почав грати на скрипці. Пропонував роздати автографи пасажирам», – йдеться у підписі до відео.

    Пасажири тролейбусу високого мистецтва не оцінили, тож концерт закінчився досить швидко, а артиста стусанами зігнали.

    «Чи то пранк, чи ТікТок-ер, чи просто ідіот – скоро дізнаємося», – наголосили автори відео.

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    Теги: Харків музика чоловік концерт
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    У Харкові скрипаль зіграв на даху тролейбуса (відео)