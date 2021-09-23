У Харкові сімейна сварка закінчилася побиттям поліцейського

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років

Мешканець квартири наніс інспекторові поліції декілька ударів рукою по голові та в обличчя

У Харкові чоловік побив співробітника патрульної поліції, який приїхав на виклик щодо домашнього насильства. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

Інцидент стався 22 вересня. Співробітники поліції прибули на виклик за фактом сімейної сварки.

«22 вересня о 17:48 до чергової частини відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про навмисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику Управління патрульної поліції в Харківській області при виконанні поліцейським своїх службових обов'язків.

На місці події було встановлено, що співробітники поліції у пішому патрулі прибули на виклик за фактом сімейної сварки. В ході документування адміністративного правопорушення 36-річний безробітний, раніше неодноразово судимий мешканець квартири, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, на неодноразові законні вимоги працівників поліції припинити протиправні дії, вчинив опір та навмисно наніс інспекторові поліції декілька ударів рукою по голові та в обличчя», – йдеться у повідомленні.

Дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

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