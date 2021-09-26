У крові загиблого в Польщі українця не виявили слідів наркотиків – ЗМІ

Токсикологічна експертиза не підтвердили вживання Дмитром Никифоренком наркотичних речовин

Експертиза не виявила слідів наркотичних речовин у крові загиблого після затримання поліцією у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка. Про це повідомило польське видання Gazeta Wyborcza.

Як зазначає газета, попри попередні твердження поліцейських та працівників витверезника у Вроцлаві про неадекватність поведінки 25-річного хлопця, результати експертизи виключили наявність у крові українця слідів наркотиків.

Видання з посиланням на свої джерела твердить, що результати токсикологічної експертизи не підтвердили вживання Никифоренком наркотичних речовин. Водночас офіційна інформація про це має з’явитися на наступному тижні після опрацювання остаточного рапорту про причини смерті українця.

Польський часопис також повідомив, що з невідомих наразі причин наприкінці минулого тижня справу загибелі українця рішенням Національної прокуратури Польщі перенесено з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щеціні (північний захід РП).

Адвокат сім’ї Никифоренка Кшиштоф Буднік у коментарі виданню висловив здивування цим рішенням, зазначаючи, що у захисту не було застережень до дій Окружної прокуратури у Свідниці у справі Никифоренка.

Раніше глава поліції Вроцлава звільнив двох офіцерів, які підозрюються у вбивстві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. Всього у цій справі проходить п'ять польських правоохоронців.

Зазначається, що один з офіцерів поліції був звільнений 10 вересня, другий - 24 вересня.

Зазначимо, посольство України направило в МЗС Польщі ноту у зв’язку із загибеллю українця у Вроцлаві.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками й кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими та співробітником Центру.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив агентству, що Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв’язок з його рідними. За його словами, одна з версій слідства-перевищення повноважень працівниками поліції.

Нагадаємо, у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті польські ЗМІ описують тільки тепер.

Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

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