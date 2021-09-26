Вакциновано 80% працівників: одеські школи не будуть переходити на дистанційне навчання

З 27 вересня всі навчальні заклади в Одесі працюватимуть очно

На вихідних всі навчальні заклади Одеси досягли вакцинації 80% колективу

В Одесі школи працюватимуть у звичайному режимі, оскільки там вакциновані 80% працівників. Про це написала в Facebook голова міського департаменту освіти Олена Буйневич.

За словами Буйневич, з 27 вересня всі навчальні заклади в Одесі працюватимуть очно.

До «жовтої» зони карантину станом на 23 вересня не були готові дев’ять шкіл.

23 і 24 вересня вони працювали очно, бо всі невакциновані співробітники здали ПЛР-тести, а на вихідних досягли вакцинації 80% колективу.

Нагадаємо, після запровадження «жовтої» карантинної зони тільки 10% з понад 1000 шкіл у Львівській області зможуть працювати стаціонарно.

Нагадаємо, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

За минулу добу в Україні виявили понад 5 тисяч нових хворих на Covid-19. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

До слова, очільник МОЗ каже, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

Як вже відомо, карантин в Україні продовжено до Нового року. Сьогодні, 21 вересня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де буде встановлена «жовта» зона адаптивного карантину. Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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