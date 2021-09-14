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    Під Кам'янцем-Подільським у ДТП загинули троє людей

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    Аварія сталася пізно ввечері у передмісті Кам'янця-Подільського - Під Кам'янцем-Подільським у ДТП загинули троє людей
    Аварія сталася пізно ввечері у передмісті Кам'янця-Подільського
    фото: Служба порятунку 101 Кам'янець-Подільський

    Два легковики допустили лобове зіткнення

    У Хмельницькій області на автодорозі Житомир-Чернівці зіткнулися два легкових автомобілі, в результаті чого загинули три людини і ще три постраждали. Про це повідомляє ДСНС у ранковому зведенні у вівторок, 14 вересня.

    «13 вересня о 21:25 поблизу села Слобідка-Рахнівська Кам'янець-Подільського району на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинули три людини, ще троє травмовані (з них одна дитина 2011 р.н. )», – йдеться в повідомленні.

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    Зазначено, що з травмами різного ступеня тяжкості постраждалі були госпіталізовані в лікарню.

    Напередодні вранці у Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, багато постраждалих.

    Також у Дніпрі п'яний водій врізався в авто та збив пішоходів: шестеро постраждалих.

    Теги: Хмельниччина ДТП смерть водій
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    Під Кам'янцем-Подільським у ДТП загинули троє людей