Під Кам'янцем-Подільським у ДТП загинули троє людей

Два легковики допустили лобове зіткнення

У Хмельницькій області на автодорозі Житомир-Чернівці зіткнулися два легкових автомобілі, в результаті чого загинули три людини і ще три постраждали. Про це повідомляє ДСНС у ранковому зведенні у вівторок, 14 вересня.

«13 вересня о 21:25 поблизу села Слобідка-Рахнівська Кам'янець-Подільського району на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинули три людини, ще троє травмовані (з них одна дитина 2011 р.н. )», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з травмами різного ступеня тяжкості постраждалі були госпіталізовані в лікарню.

Напередодні вранці у Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, багато постраждалих.

Також у Дніпрі п'яний водій врізався в авто та збив пішоходів: шестеро постраждалих.