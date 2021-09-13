У Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, багато постраждалих

В аварію потрапив автобус, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі

У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив в аварію. Наразі відомо про одного загиблого та понад 30 поранених, пише hurriyet.

ДТП сталася біля міста Мугла. В аварію потрапив автобус, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі. За попередніми даними, він врізався в студентський автобус.

Також повідомляється, що автобус з українцями перекинувся. На місці загинув турецький водій, 35 пасажирів обох автобусів отримали травми та були доставлені до лікарень в Муглі і Денізлі.

До слова, нещодавно у Німеччині перекинувся автобус з чеськими туристами.