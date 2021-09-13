Масштабна ДТП у Києві: винуватцю аварії повідомили про підозру

Наразі до Шевченківського районного суду Києва підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Водію, який вчора влаштував ДТП із вісьмома автомобілями на Столичному шосе, повідомили про підозру та затримали у порядку ст. 208 КПК України. Прилад «Драгер» показав 1,7 проміле алкоголю в його крові. Про це розповіли у столичній прокуратурі.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водію автомобіля «Honda» повідомлено про підозру за фактом ДТП, у неділю 12 вересня на Столичному шосе у Києві (ч. 2 ст. 286-1 КК України)» – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, водій за кермом Honda, рухаючись по Столичному шосе у напрямку м. Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем KIA Ceed, після чого обидва авто виїхали на «зустрічну», де зіткнулися зі ще 6 автомобілями.

За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждало троє осіб.

Наразі до Шевченківського районного суду м. Києва підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїлю.