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    Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині

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    У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив в аварію - Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині
    У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив в аварію
    фото: hurriyet

    За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України

    У понеділок вранці поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса. За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    «35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає. Ймовірно, водій – громадянин Туреччини – не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії», – розповів речник МЗС,

    Ніколенко додав, що консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП та встановило зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.

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    Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині
    Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині
    Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині
    Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині
    Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині
    Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині
    Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині

    «Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу», – резюмував Ніколенко.

    Нагадаємо, в аварію потрапив автобус, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі. За попередніми даними, він врізався в студентський автобус.

    До слова, нещодавно у Німеччині перекинувся автобус з чеськими туристами.

    Теги: Туреччина МЗС ДТП водій українці
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    Стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині