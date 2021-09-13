У Дніпрі п'яний водій врізався в авто та збив пішоходів: шестеро постраждалих

Після зіткнення з легковиком водій-порушник почав рухатися зустрічною смугою та наїхав на пішоходів

У неділю ввечері,12 вересня, у Дніпрі легковик Mercedes врізався у Mitsubishi та збив двох пішоходів. Про це повідомляє сайт Нацполіції у Дніпропетровській області.

Аварія сталася на вул. Калиновій. За кермом Mercedes перебував чоловік 1988 року народження. Слідчі встановили, що водій Mercedes допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi, в якому перебувала жінка з двома дітьми двох та восьми років.

Після зіткнення водій-порушник почав рухатися по зустрічній смузі та наїхав на двох чоловіків віком приблизно 30 та 50 років. Пішоходи зазнали травм, їх госпіталізовано. Крім того, травмувань зазнав пасажир автомобіля Mercedes.

Загалом внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шість осіб, серед яких двоє неповнолітніх дітей.

Поліція попередньо встановила, що водій автомобіля Mercedes перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За фактом ДТП відкрито провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння). Водія-порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До слова, напередодні у Києві сталася ДТП за участі восьми автомобілів (відео, фото).

Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».