ДТП у Дніпрі: зерновоз не розминувся з трамваєм (відео)

У результаті ДТП кабіна трамвая злетіла з платформи

Маштабна аварія заблокувала рух на одному з перехресть міста

13 вересня у Дніпрі на перехресті вулиць Набережна Заводська та Княгині Ольги сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трамвая та завантаженого зерновоза, повідомляє у Facebook спільнота «Дніпро оперативний».

Як повідомляють співробітники поліції, трамвай рухався за маршрутом, коли на перехрестя виїхала вантажівка із зерном. Через те, що водій зерновоза не пригальмував перед перехрестям, вантажівка на значній швидкості зіштовхнулася з трамваєм.

Через сильний удар, кабіна трамвая злетіла з платформи та залишилася біля трамвайної колії. На відео помітно, що вона суттєво пошкоджена.

Зерновоз також отримав деякі пошкодження внаслідок зіткнення.

Також повідомляється про чотирьох постраждалих – пасажирів трамвая. Ніхто з них не зазнав тяжких травм.

Раніше стало відомо, скільки українських туристів постраждали в ДТП у Туреччині.

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