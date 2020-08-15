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    Події в Україні

    Під Полтавою мікроавтобус збив велосипедистів: один загинув

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    Під Полтавою мікроавтобус збив велосипедистів - Під Полтавою мікроавтобус збив велосипедистів: один загинув
    Під Полтавою мікроавтобус збив велосипедистів
    Фото: Нацполіція

    Водієві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

    У селі Погреби Глобинського району (Полтавська область) 15 серпня приблизно о другій годині ночі сталася аварія. Одна людина загинула, а друга потрапила до лікарні.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

    За інформацією поліцейських, 57-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter, житель міста Яготин Київської області, наїхав на двох велосипедистів.

    Унаслідок цього 48-річного велосипедиста, жителя Кременчуцького району, доправили в лікарню з тілесними ушкодженнями. Другий чоловік загинув на місці аварії.

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    Під Полтавою мікроавтобус збив велосипедистів: один загинув
    Під Полтавою мікроавтобус збив велосипедистів: один загинув
    Фото: Нацполіція

    Водієві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

    До слова, на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в'їхав в кав'ярню на зупинці громадського транспорту.

    ДТП водій аварія Полтавщина чоловік
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