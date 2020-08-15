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    Події в Україні

    В окупованому Криму зіткнулися два легковики, постраждали шестеро людей

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    Сталося зіткнення легкових автомобілів Kia Sportage і Sarah Heran. - В окупованому Криму зіткнулися два легковики, постраждали шестеро людей
    Сталося зіткнення легкових автомобілів Kia Sportage і Sarah Heran.

    причини та винуватці аварії не вказуються

    В окупованому Криму 15 серпня в селі Ромашкине Сакського району зіткнулися два легковики, постраждали шестеро людей. Про це повідомляє видання Крим.Реалії.

    «Встановлено, що сталося зіткнення легкових автомобілів Kia Sportage і Sarah Heran. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали шестеро осіб. Кримськими рятувальниками була проведена деблокація водія Kia Sportage», – йдеться в повідомленні.

    Видання зазначає, що причини та винуватці аварії не вказуються.

    Також повідомлялося, що ввечері 13 серпня в с. Новосельцево Джанкойського району 34-річний водій на автомобілі «Жигулі» збив трьох дітей від 2 до 10 років. Одна дитина загинула – це 4-річна дівчинка. Ще дві дівчинки отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. 15 серпня водія заарештували.

    До відома, 14 серпня на Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП (відео).

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