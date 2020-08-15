Єфремова виписали з лікарні: актор пережив інсульт



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Єфремов є фігурантом справи про смертельну ДТП

Російський актор Михайло Єфремов уже перебуває вдома

Російського актора Михайла Єфремова виписали з Боткінської лікарні, він уже перебуває вдома.

Про це повідомив його адвокат Ельман Пашаєв.

Він сказав, що поки не знає діагнозу актора. Раніше з посиланням на лікарів Пашаєв стверджував, що у його підзахисного інсульт.

Єфремову стало зле 11 серпня в будівлі Пресненського суду Москви, де розглядають кримінальну справу про смертельну ДТП за його участю. Того самого дня актора госпіталізували.

Суд відклав засідання на 18 серпня і надіслав запит до Боткінської лікарні для уточнення діагнозу Єфремова. Пашаєв сказав, що, найімовірніше, актор візьме участь у засіданні 18 серпня, але все буде залежати від стану його здоров'я. На цьому засіданні може відбутися допит актора у справі про ДТП.

За даними джерела ТАСС, у Єфремова стеноз судин головного мозку, загрози для його життя зараз немає.

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.